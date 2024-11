Lanazione.it - ’Futuro Poliziano’ si struttura dopo il voto

Leggi su Lanazione.it

Da comitato elettorale a partito politico: è questa la tappa più recente del percorso che sta compiendo ‘Futuro, l’inedita formazione presentatasi come lista civica alle elezioni amministrative di giugno, ottenendo 873 voti, pari al 13,14% degli elettori, e rappresentata in Consiglio comunale da Nunziata Carbè, candidata sindaco. In attesa di pubblicare lo statuto del nuovo soggetto, con l’indicazione di tutti i fondatori, Futuro Poliziano conferma i propri quadri dirigenti, con Roberto Maldacea coordinatore, Sandra Mariani vice e Daniele Chiezzi segretario, e annuncia la formazione di un consiglio direttivo, con mandato biennale, composto da Serena Baglioni, Roberto Pagliai e Barbara Valdambrini nonché dalla stessa Carbè, componente di diritto in quanto eletta. Nel comunicato che preannuncia la costituzione del partito, Futuro Poliziano conferma la propria natura, definita "realmente civica", e l’apertura sia al confronto con le altre forze politiche sia all’ingresso di cittadini che non abbiano "vincoli personali con altri partiti".