Gaeta.it - Furto all’alba a Casoria: ladri spaccano e saccheggiano un bar nel centro cittadino

Facebook WhatsAppTwitter Unviolento si è verificato la settimana scorsa nel cuore di, una città di circa 70mila abitanti dell’area metropolitana di Napoli. I, agendo in piena notte, hanno preso di mira il bar-bistrot “I Toraldo”, seminando distruzione e portando via preziosi liquori. Questo episodio non solo ha suscitato indignazione tra i proprietari delle attività commerciali, ma accende anche i riflettori su un problema persistente nella zona.La dinamica dell’azione furtivaL’episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino, quando un gruppo di quattroha parcheggiato un’auto nei pressi del locale. Approfittando dell’oscurità, i malviventi hanno iniziato a colpire la saracinesca del bar con violenza, utilizzando badili per forzarla. Il titolare del bar ha documentato l’accaduto tramite un video, evidenziando la gravità della situazione che hanno dovuto affrontare.