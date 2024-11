Fanno sesso in piazza | il video fa il giro del web

Leggi su Dayitalianews.com

Un ragazzo e una ragazza, sopraffatti da un’ondata di passione, non sono riusciti a frenare i loro bollenti spiriti e così hanno avuto un rapporto sessuale nella centralissimaMunicipio a Messina.in, passanti sconcertatiI due giovani si sono appartati su una panchina, adibita ad alcova amorosa, sperando probabilmente che un albero fosse sufficiente per proteggerli da sguardi “indiscreti”. Così non è stato, anche perché a quanto pare il rapporto si sarebbe svolto non solo in unacentrale della città, ma anche in pieno giorno.I passanti non hanno potuto fare a meno di notare i due focosi amanti e naturalmente sono spuntati gli immancabili telefonini per scattare foto e giraredi quello spettacolo hot in pieno centro. Ie le foto in pochissimo tempo hanno fatto ildel web, sulle pagine social della città messinese e non solo.