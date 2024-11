F1 GP Las Vegas Alonso | Faticheremo qui in Qatar e ad Abu Dhabi

Leggi su Sportface.it

Fernandoè stato eliminato in Q1 nelle qualifiche del Gran Premio di Lase domani scatterà diciassettesimo. Lo spagnolo non è ottimista per la gara domenicale, né per i prossimi round: “Beh, è ??stato difficile, ma siamo stati anche lenti per tutto il fine settimana. Siamo andati bene per quattro o cinque gare, siamo in fondo alla classifica insieme a Stake. Oggi siamo 17esimo e 20esimo, è quello che ci aspettavamo. Non sono riuscito a completare l’ultimo tentativo per una bandiera gialla. Anche se fossi riuscito a superare il Q1 avrei raggiunto la quattordicesima posizione, o qualcosa del genere“, spiega ai microfoni di DAZN. “Domani sarà complicato, così come lo sarà ine ad Abu. Ora il Q1 per noi è come la pole position, dobbiamo rischiare tutto. Sono stati mesi difficili, non siamo stati competitivi per mesi.