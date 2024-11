Gaeta.it - Due individui arrestati a Diamante per traffico di marijuana e cannabis indica

Facebook WhatsAppTwitter Un’operazione dei carabinieri diha portato all’arresto di una coppia di 46 anni, entrambi originari di Cosenza, con l’accusa di detenzione edi sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno scoperto nella loro disponibilità significative quantità die residui di canapa, sollevando interrogativi sul potenziale commercio illegale nella zona.Sequestro di droga e materiali per il confezionamentoDurante un’accurata perquisizione alla residenza della coppia, i carabinieri hanno rinvenuto circa 1,85 chili die un ulteriore quantitativo di 5 chili di residui di pianta di canapa. La droga era distribuita in diverse stanze dell’appartamento, mentre il materiale per il confezionamento si trovava all’interno di un magazzino adiacente.