Tvplay.it - Dalla Juve al Manchester United, via per 70 milioni: beffato Thiago Motta

al, è in arrivo già a gennaio un incredibile trasferimento di mercato, che lascerà senza parole.Oggi è ricominciata la Serie A dopo la sosta delle nazionali, ma c’è chi pensa al mercato di gennaio. A, in particolare, dopo la prossima finestra utile per gli acquisti servirà ad aggiornare la rosa dopo l’arrivo recentissimo del nuovo allenatore Ruben Amorim. Tra le vari opzioni sul tavolo ce n’è anche una provenienteSerie A, che non lascerà indifferente l’ambiententino (e non solo per la cifra in ballo).al, via per 70. (LaPresse) TvPlay.itAmorim è l’ennesimo allenatore emergente incaricato di porre fine alla lunga crisi dei Red Devil post Ferguson. Il portoghese, reduce da stagioni d’oro allo Sporting Lisbona e considerato una sorta di predestinato, dovrà innanzitutto capire cosa fare con alcuni dei giocatori oggi in squadra.