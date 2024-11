Ilrestodelcarlino.it - Controlli sulle strade del weekend, un arresto e una denuncia a piede libero

Lugo (Ravenna), 23 novembre 2024 - Une un automobilistato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. E’ il bilancio dei servizi di controllo del territorio messi in campo la notte scorsa dai Carabinieri di Lugo. Nello specifico servizio sono state impiegate nell’arco serale e notturno sei pattuglie che hanno proceduto aa ‘tappeto’ delle principali vie di comunicazione e delle frazioni di Lugo. Sono state identificate 75 persone e controllati 40 veicoli, mentre sono pervenute, in poche ore, venti richieste di Pronto Intervento al numero di emergenza 112 che i militari dislocati sull’intero territorio hanno gestito, fornendo l’adeguato e necessario supporto ed ausilio. Durante le attività di controllo, in particolare, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo, hanno notato un uomo, di 40 anni, già conosciuto per alcuni suoi trascorsi penali, che si aggirava nella zona periferica di Lugo, senza apparente motivo.