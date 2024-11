Ilnapolista.it - «Con Berrettini esce la parte più genuina di Sinner, quella che molti non conoscono»

la strana coppia.Il Corriere della Sera intervista Vincenzo Santopadre ex coach die l’uomo che per primo ha fatto giocare in doppio lui e Jannik.4 gennaio 2022. In Atp Cup, l’ex coach di, Vincenzo Santopadre, nel ruolo di c.t. dell’italia schiera per la prima volta in doppio Matteo e Jannik (vittoria su Martin e Roger-vasselin). Complimenti per il guizzo. «Matteo all’epoca era Jannik, inteso come l’anello forte dell’italia.era appena arrivato a Sydney, non se la sentiva. Per cominciare scelsi-bolelli. Ma poi riuscii a parlarci e gli spiegai: nella mia idea, lui e Matteo erano un doppio fortissimo. Tra i due c’era già una complicità enorme: era evidente».Complicità basata su cosa?«Disciplina, senso del dovere, valori. Jannik riconosceva in Matteo la voglia di arrivare in alto, che era uguale alla sua.