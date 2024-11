Anteprima24.it - Castelnuovo di Conza, Gasparri: “Nella tragedia del sisma del 1980 la coesione del Paese”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minuti“Ladeldel 23 novembreha fatto emergere e messo in evidenza ladel nostro, grazie alla sinergia tra le Forze Armate e le popolazioni terremotate” . Così il senatore della Repubblica italiana, Maurizioalla cerimonia in ricordo delle vittime deldel 23 novembreche si è tenuta questa mattina adi. L’evento, organizzato dal Comune didicon il patrocinio della Provincia di Salerno, in occasione del 44esimo anniversario del terremoto, ha visto una prima mattinata con la celebrazione della messa in memoria delle vittime, a cui sono seguiti degli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali, alla presenza dei sindaci del cratere, della Fanfara militare della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta che si è esibita in un concerto musicale e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri e dell’Associazione Bersaglieri 67esmo Fagarè.