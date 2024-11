Lanazione.it - Capriolo ferito resta incastrato in un cunicolo, salvato dai vigli del fuoco

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 23 novembre 2024 - Provvidenziale intervento dei vigili del, questa mattina, per il salvataggio di un. L'intervento della squadra giunta in soccorso dell'animale è avvenuto quando erano le ore 9. Nello specifico, la squadra dei vigili deldi Castiglione del Lago è intervenuta sulla SS 599, in località Sant'Arcangelo, per il recupero di unche era rimastoin un. L'animale era rimasto anchee non riusciva più a uscire dal, non aveva le forze per liberarsi da solo. Provvidenziale è stato dunque l'intervento dei vigili delche lo hanno recuperato salvandogli la vita. Una volta libero e in salvo, l'animale è stato quindi affidato alle cure del personale di Wild Umbria.