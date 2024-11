Bergamonews.it - Bergamo, il Comune omaggia le coppie dei matrimoni e unioni civili con due ingressi alla Gamec

Nuova collaborazione tradi, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, nell’ambito deie delle: tutte leche nei prossimi mesi contrarranno uno o un’unione civile nelle sedi comunali riceveranno in regalo due biglietti di ingresso al museo, utilizzabili fino al 6 gennaio 2026.Questa rinnovata sinergia testimonia l’importanza di promuovere il patrimonio culturale della città e offrire alle famiglie un’esperienza che possa ulteriormente rafforzare il rapporto con il territorio, promuovendo valori di inclusione, partecipazione e coesione sociale.L’iniziativa riflette, infatti, l’impegno congiunto delle due istituzioni nel valorizzare il ruolo della cultura quale risorsa fondamentale per il benessere e lo sviluppo della società, e per il rafforzamento dei legami comunitari.