Accadde oggi 23 novembre | Alessandro Rinaldi ed altre ricorrenze 

23edricorrenzeLo si ricorda soprattutto come riserva della Roma nella stagione 2000-2001 (nove presenze in quel campionato), ma non va dimenticata l’ottima annata con quel Bologna che nel ’99 arrivo in semifinale di Coppa Uefa. In Serie A ha disputato 75 partite (compresi due spareggi), realizzando una rete. Sessantadue gare e un gol nel torneo cadetto. Il 23del 1974 nasceè il centodecimo anniversario dalla nascita di Gaspare Cozzi, il quale nel massimo campionato indossò la maglia del Torino. Festeggia sessant’anni l’austriaco Kurt Russ, avversario dell’Italia al Mondiale ’90.GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)L'articolo, 23edproviene da Gli Eroi del Calcio.