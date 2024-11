Quifinanza.it - A Natale aumentano i prezzi, da panettone al torrone, quali saranno i più costosi

Una prima indagine sui prodotti natalizi arrivati sugli scaffali dei supermercati ha scoperto che quasi tutti i dolci tipici delle festività, come pandori, panettoni e torroni, aumenteranno di prezzo nel 2024. I rincaripiù lievi per i lievitati, mentre per quanto riguarda ciò che contiene cacao, gli aumentimolto sensibili.La ragione dietro a questi rincari, specialmente quelli dei prodotti a base di cioccolato come i torroni, sta nella crisi internazionale del cacao. Una serie di calamità naturali che hanno colpito i Paesi produttori di fave di cacao hanno esposto le debolezze strutturali di queste coltivazioni estensive al cambiamento climatico.Gli aumenti deidei prodotti nataliziIl Codacons, associazione per la tutela dei consumatori, ha realizzato uno studio suidei prodotti dolciari tipici delle feste natalizie, che sono appena arrivati sugli scaffali dei supermercati di tutta Italia: “Per pandori e panettoni industriali classici il prezzo medio nelle principali catene commerciali varia tra i 5 e i 7 euro, che sale fino a 14 euro per i prodotti di alta gamma; per quelli a marchio del supermercato i listini oscillano tra i 3,50 e i 5 euro” si legge nel report.