Tumore al pancreas: speranze da un farmaco antiasma

Il budesonide,da anni usato come antinfiammatorio per il trattamento dell’asma, è da qualche tempo sotto osservazione dei ricercatori del centro di ricerche oncologiche dell’Istituto di Genetica e Biofisica del Cnr “A. Buzzati-Traverso” di Napoli, che, fin dal 2017, hanno osservato, in sperimentazioni di laboratorio, un’associazione negativa tra i pazienti asmatici sotto terapia da lungo tempo e la frequenza delal.Ad un possibile impiego del budesonide per trattare ildel, i ricercatori sono arrivati quasi per caso e dopo aver selezionato 1200 farmaci. Già nel 2019 Gabriella Minchiotti e Eduardo Jorge Patriarca, coordinatori dello studio, hanno analizzato migliaia di farmaci comunemente in uso con diverse indicazioni terapeutiche identificandone alcuni in grado di bloccare il movimento e la migrazione delle cellule all’interno del corpo.