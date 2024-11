Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-11-2024 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità difficile la situazione delsulla Tangenziale Est per incidente chiusa la nuova galleria interna tra via Tiburtina Largo Lanciani verso Piazzale degli Eroi rallentamenti nel tratto precedente ma per lavori in piazza Carlo Alberto Scotti tra via di Monteverde e via di Valtellina lavori interessano anche Viale dei Colli Portuensi fino al 20 dicembre riduzione di carreggiata intra per seconda dell’avanzamento del cantiere inevitabili i disagi alper il trasporto ferroviario sulla linea fl6Cassino fino al 24 di novembre per genti lavori interrotta la circolazione dei treni tra Colleferro e Frosinone previsto servizio bus sostitutivo nella tratta interrotta maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sì