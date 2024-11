Tasso alcolemico alla guida calcolato con l’indice Borghi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Chi si rivede: il senatore leghista Claudio. Lo scambio del parlamentare con un utente su X è una scena da bancone del bar a fine serata. “Non posso più prendere una bottiglia di vino al ristorante con la mia ragazza”, si lamenta un utente dopo l’approvazione del nuovo Codice della strada, che aumenta le sanzioni per chiin stato di ebbrezza. La risposta dinon tarda ad arrivare: “Se te la scoli da solo ti sconsiglierei dire ma anche scolandotela da solo non arrivi a 0,8 perché una bottiglia non è un litro, ma 75 cl. NB i limiti alcolemici non sono stati toccati, anche oggi il limite consentito è 0,5 e 0,8 è il limite per l’ubriachezza grave al volante”. Insomma, per, con una bottiglia di vino si puòre tranquillamente,faccia del Ministero della Salute, che indica come limite massimo tre bicchieri di vino per un uomo di 70 chili.