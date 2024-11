Terzotemponapoli.com - Scarnecchia: “Gara più facile per il Napoli che per la Roma. Il Maradona è una polveriera”

Leggi su Terzotemponapoli.com

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto, allenatore ed ex calciatore, tra le tante, di:Quali insidie nasconderà laal?“È sicuramente unapiùper ilche per la: ilè una, io ci ho giocato e so benissimo quanto il pubblico spinga. Ranieri avrà lavorato sulla testa dei suoi, ci saranno miglioramenti nell’aspetto mentale ma, sulla carta, non c’è storia. Per laè un test veramente difficile”.Secondoildeve provare a fare la partita?“Sicuramente sì, ildeve pensare di affrontare un pugile stordito, dunque deve picchiare per primo. Bisogna entrare in campo spingendo forte sull’acceleratore. La, dal canto suo, deve essere compatta, chiusa in venti metri e pronta a ripartire, perché questa è l’unica arma che può condizionare lain favore dei giallorossi”.