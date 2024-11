Gaeta.it - Ruba una collana a Sabaudia: identificata una giovane donna di nazionalità rumena

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, nella giornata di lunedì 18 novembre, un furto ha scosso la tranquillità del centro quando unaè riuscita a sfilare unad’oro a un uomo senza destare sospetti. L’episodio è accaduto nel pomeriggio e ha visto protagonisti un rumeno di 37 anni, residente a Latina, e unadi 21 anni, anch’essa di, già nota alle forze dell’ordine. Il colpo astuto ha portato alla denuncia dellada parte dei carabinieri, che si sono attivati immediatamente per identificare la responsabile, recuperando anche il monileto.La dinamica del furtoL’episodio si è svolto in un contesto apparentemente normale, ma la destrezza dellaha reso possibile l’azione illecita. Avvicinando la vittima con garbo, l’autrice del furto ha colto l’attimo propizio per sfilare lad’oro dal collo dell’uomo.