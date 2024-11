Gaeta.it - Rimosse siringhe abbandonate nei giardini di via Claudia a Ladispoli: l’intervento delle guardie ecozoofile

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ledi FareAmbiente dihanno recentemente effettuato un’operazione di bonifica in risposta a un allerta sulla presenza di. Questa azione si è svolta neidi via, un’area frequentata da residenti e bambini. Con un post sui social media, l’organizzazione ha invece voluto comunicare ai cittadini ciò che è stato trovato e rimosso, senza generare allarmismo ma sollecitando a mantenere alta l’attenzione.InterventoQuesta mattina, in un’azione mirata e proattiva, ledi FareAmbiente hanno effettuato un controllo neidi via, situati di fronte a un ex bar, noto per essere chiuso da diversi anni. Durantesono state rinvenute ediverseusate, accompagnate dai loro involucri.