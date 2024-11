Quifinanza.it - Pensioni, cedolino Inps di dicembre più ricco: tutti gli aumenti

Leggi su Quifinanza.it

L’ha pubblicato tutte le novità relative aldella pensione di2024. Come sempre, ci saranno alcuni pensionati che percepiranno una cifra più alta e alcuni una più bassa, in base a trattenute e bonus extra. Vediamo nel dettaglio.Per quanto riguarda, visto che levengono pagate il primo giorno bancabile del mese, ad eccezione del mese di gennaio, con un unico mandato di pagamento comprensivo di tutte le prestazionistiche e assistenziali del titolare, il pagamento avverrà lunedì 2. Per il mese di gennaio 2025 il pagamento avverrà il 3 gennaio.Ricordiamo che ilè il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’Istituto di previdenza e di conoscere le ragioni per cui l’importo può essere più alto o più basso.