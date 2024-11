Lanazione.it - Montblanc, “lo sfruttamento sotto casa”. Dalla Toscana a Al Jazeera, il grido dei lavoratori

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 22 novembre 2024 – L’emozione lascia spazio ai dubbi quando si ascoltano le storie deiin appalto della, finitii riflettori internazionali grazie a un reportage di Al. È una storia che oggi fa il giro del mondo, mostrando il lato oscuro della filiera moda italiana. Per anni, questi operai – principalmente di origine pakistana – hanno lavorato 14 ore al giorno, in piedi, con una sola pausa di 40 minuti, per un compenso di 3 euro l’ora. Nonostante le condizioni disumane, hanno trovato il coraggio di sindacalizzarsi, ottenendo un contratto regolare, orari dignitosi e una paga decorosa. Ma proprio questa conquista ha segnato la loro condanna: i 70 operai della Z Production e di Eurotaglio, aziende subappaltatrici dia Campi Bisenzio, sono stati licenziati, dicono i sindacati, quando hanno iniziato a far valere i loro diritti.