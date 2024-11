Iltempo.it - L'ultima di Raimo: "Nonostante gli spari...". Del Debbio lo travolge in diretta

Scontri con la polizia, fantocci bruciati in piazza, il gesto della P38 visto nei cortei dei collettivi rossi: la sinistra antagonista sembra voler far ripiombare l'Italia nel clima degli anni '70. E per qualcuno non è un male, basta sentire cosa ha detto Christian- l'attivista e insegnante sospeso per aver definito il ministro Valditara "lurido" e "un obiettivo da colpire politicamente perché debole" - durante una manifestazione: "Gli anni '70 non erano solo quelli delle stragi e della violenza politica, ma anche anni di riforme fondamentali. La legge Basaglia, l'eliminazione delle classi differenziali nel 1977, la nascita del Servizio Sanitario Nazionale: questi sono i tratti distintivi di quel periodo". Il pensiero disi spinge oltre il fatto che "ci si sparasse in piazza" gli anni '70 "sono stati anni di grandi lotte per i diritti", e critica le nuove norme sulla sicurezza del governo perché limitano la protesta e "una buona democrazia vive di un buon dibattito pubblico qualificato".