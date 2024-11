Linkiesta.it - L’export delle multinazionali straniere è indispensabile per la crescita e i salari degli italiani

Quanto sono importanti le esportazioni per l’Italia? Oggi, in tempi di dazi già decisi e soprattutto di dazi minacciati, questi flussi commerciali si confermano strategici. Secondo i dati dell’Unece (Economic commission for Europe), nel 2023 il valoreesportazioni italiane ha raggiunto il 35,1 per cento del Pil, una quota inferiore a quella della Germania (43,8 per cento) ma superiore alla Francia (34,3 per cento). Un risultato che testimonia unasignificativa: 6,5 punti percentuali in più rispetto a dieci anni prima.Ancora più determinante è l’impatto dell’attivo nel saldo commerciale sullaeconomica, un risultato che l’Italia ha quasi sempre raggiunto negli ultimi anni. Nel 2023, ad esempio, il saldo positivo ha contribuito a oltre la metà dell’anemico aumento del Pil, pari allo 0,4 per cento su un totale dello 0,7 per cento.