Le Nike Air Force 1 sono senza dubbio le sneaker preferite di Barry Keoghan

Apiace davvero, davvero tanto laAir1. Non ci credete? Beh, l'ha detto lui stesso.In un recente episodio della serieShopping di Complex, la star di Saltburn ha indossato la sfuggente Peaceminusone xAir1 Para-Noise 3.0, uscita qualche mese fa. «Vado a correre con le Air1, e probabilmentele peggiori con cui correre", dice. «Salto, mi alleno, tutto con queste. Non sto nemmeno scherzando.solo comode». E anche se di recente ha ricevuto un paio di scarpe da corsa vere e proprie, non le vuole proprio vedere: «Ho pensato: "Non mi sembra giusto"».