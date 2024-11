Ilgiorno.it - Fermato con il carico di droga. Condannato a cique anni per la cocaina nell’automobile

Il 19 aprile scorso, Marcello Valli, sessantenne di Bellano, era statoa Erba, alla guida di un’auto al cui interno erano custoditi 2 chili e 250 grammi di. Ieri il Gup del Tribunale di Como, lo haa 5di reclusione, al termine del processo che si è svolto con rito abbreviato. Il controlla da parte della Squadra Mobile era avvenuto in viale Prealpi, dove l’uomo era statoalla guida della sua Peugeot: l’accertamento anagrafico, aveva rivelato che alle spalle aveva una condanna a 13di reclusione per reati di stupefacenti, e che al momento del controllo risultava essere affidato in prova ai Servizi Sociali, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. I poliziotti hanno quindi deciso di approfondire l’accertamento, per capire cosa stesse facendo a Erba, soprattutto dopo aver notato alcune parti alterate nell’auto.