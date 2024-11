Sport.quotidiano.net - Esame per la Civitanovese: "All’assalto del Termoli"

"Per domenica serve una scossa. L’aspetto su cui dobbiamo lavorare di più è la concentrazione". A dirlo è Gabriele Petrucci, portiere della, in vista della partita di domenica a. "L’umore con cui ci presentiamo alla sfida – afferma il giovane – è quello giusto. Ilin classifica ha due punti in più di noi, quindi vincere farebbe la differenza". Però, l’undici rivierasco che farà visita ai molisani dovrà somigliare più a quello visto nella prima parte della partita contro il Chieti che non alla versione spenta e rinunciataria della ripresa. "Contro i neroverdi – spiega il giocatore – abbiamo mollato nel secondo tempo a livello di concentrazione. Questo ha fatto la differenza, perché se ti distrai con un avversario come il Chieti, ti arriva subito un gol e da lì è un attimo prenderne un altro".