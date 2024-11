Sport.quotidiano.net - Dal Brasile a Spezia, Soleri bomber giramondo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un giocatore cosmopolita che sta mettendo radici in riva al Golfo. Lui è Edoardo, punto di forza dell’attacco aquilotto, già in gol in due occasioni in questo primo scorcio di stagione., è nato a Roma il 19 ottobre 1997, a soli tre mesi è emigrato con i genitori a Buenos Aires e all’età di 4 anni a San Paolo del, per poi tornare in Italia a 8 anni. Ha vissuto in tre Paesi. Quali anime vivono dentro di lei: italiana, argentina o brasiliana? "Ho vissuto in Sud America da piccolo, ma la maggior parte della mia vita è stata in Italia. Del periodo in Argentina emi porto dietro la conoscenza delle lingue spagnolo e portoghese. La mia allegria e la mia positività credo facciano parte della mia natura, non per il mio vissuto in quei paesi". Studiare o fare il calciatore, lei ha scelto la seconda opzione nonostante l’esempio in famiglia di suo padre manager.