Conte | M5S progressista Non si torna indietro altrimenti lascio

Roma, 22 nov. (askanews) – “Non ho mai parlato di una alleanza organica con il Pd, ma di un dialogo con le forze progressiste che portiamo avanti fuori e dentro le aule parlamentari”. Lo dice Giuseppe, leader del Movimento 5 stelle, intervistato dal Quotidiano nazionale. “Non dobbiamo temere questo dialogo, ma essere consapevoli della radicalità delle nostre battaglie – avverte l’ex premier – che non è in discussione. È grazie a questa radicalità che siamo riusciti a portare il Pd sulle nostre posizioni anche su temi su cui prima avevano opinioni diverse, come ad esempio sul salario minimo”. Alla vigilia della kermesse conclusiva del “processo costituente” del M5S, mentre sono in corso le votazioni on line sulle proposte programmatiche e su quelle che riguardano lo Statuto, i ruoli dirigenti, i mandati elettorali e le alleanze,rilancia la sua visione del futuro: “Di sicuro il M5S non puòrené vagheggiare un ritorno alle origini che oggi, in unsto internazionale totalmente differente, non avrebbe senso e ci porterebbe all’isolamento e all’irrilevanza”.