Lettera43.it - Carlo III, quanto è costata l’incoronazione? Svelate le cifre ufficiali

Almeno 72 milioni di sterline, ossia circa 86 milioni di euro. È il costo deldiIII confermato nel nuovo rapporto ufficiale del ministero di Cultura, Media e Sport nel Regno Unito. Nel dettaglio, sono stati spesi 50,3 milioni di sterline (più di 60 milioni di euro) solo per la parata e la cerimonia nell’abbazia di Westminster oltre che per il concerto al castello di Windsor. A questi se ne aggiungono altri 21,7 milioni (circa 26 milioni di euro) per la sicurezza a carico del ministero dell’Interno. Immediate le critiche da parte degli antimonarchici tra cui il gruppo Republic, che ha parlato di uno «spreco osceno del denaro dei contribuenti». Accanto alle spese, il ministero ha poi reso pubblico il numero di spettatori che hanno assistito all’evento in diretta televisiva: circa 20 milioni, ben nove in meno rispetto al funerale di Elisabetta II dell’anno precedente.