Bergamonews.it - Cade da un ponteggio e precipita per 10 metri: grave operaio

Grassobbio. Si trova in gravi condizioni l’caduto da una Grassobbio venerdì 22 novembre.L’allarme pochi minuti prima delle 11,30: i soccorsi sono intervenuti in un capannone in via XXV Aprile. L’uomo – 41 anni – era al lavoro in un cantiere e sarebbeto da un’altezza di circa 10. Da chiarire la dinamica dell’incidente.Le sue condizioni sono gravi: il 41enne ha riportato severi traumi alla testa, al volto, alla schiena, al bacino e ad un arto inferiore. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Papa Giovanni.Al capannone sono intervenuti i soccorsi inviati dalla centrale di Areu, un’ambulanza e un’automedica. Sul posto i carabinieri, la Polizia locale di Grassobbio e i tecnici di Ats.Seguono aggiornamenti.