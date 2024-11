Oasport.it - Basket, Italia in Islanda: c’è un pessimo ricordo da debellare

Leggi su Oasport.it

Trasferta insidiosa inper l’Italnelle Qualificazioni agli Europei 2025, con gli azzurri che ospiteranno poi la rappresentativa nordica lunedì sera al PalaBigi di Reggio Emilia. E’ il quarto confronto tra le due Nazionali, con il bilancio di due vittoriene ed una islandese che ancora brucia per come è arrivata.Riavvolgiamo brevemente il nastro, tornando al 24 febbraio 2022: finestra di Qualificazioni ai Mondiali 2023, impegno fuori casa per l’allora guidata in panchina da ‘Meo’ Sacchetti che deve riscattare il ko rimediato nella prima partita contro la Russia. La partita si mette subito sui binari giusti per l’che gioca senza timore, imponendo il suo ritmo e volando a +12 all’intervallo lungo (44-33) complice anche un 11/41 degli azzurri dal campo. Nella ripresa la compagine islandese continua a spingere mentre l’tira fuori l’orgoglio per rientrare, trascinata da uno Stefano Tonut on fire che piazza i sei punti per portare la sfida all’overtime impattando sul 85-85.