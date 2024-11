Ilfattoquotidiano.it - Auto, la crisi è sempre più nera. Bosch annuncia 5.500 licenziamenti per il calo della domanda di componentistica

Periodo nero epiù nero per il settoreeuropeo. La tedesca, il più grande fornitore dial mondo, hato 5.500in tutto il mondo e principalmente in Germania (3.800), poiché le difficoltà dell’industriamobilistica si ripercuotono sull’intera filiera. Il gruppo ridurrà il personale impiegato nella produzione di prodotti di guida e sterzomatizzati, secondo una dichiarazione del sindacato dei metalmeccanici tedeschi IG Metall.“L’industriamobilistica sta soffrendo di una notevole sovracapacità. La concorrenza e la pressione sui prezzi hanno continuato a intensificarsi”, scrive l’azienda in una nota, aggiungendo che il numero finale deisarà determinato nelle negoziazioni con i rappresentanti dei lavoratori.produce di tutto, dalle candele al software di guidamatizzata.