Anteprima24.it - Atti vandalici e furti di rame sulla linea Benevento-Cancello

Tempo di lettura: < 1 minutoFurto dilungo la. A segnalarlo è l’Ente Autonomo Volturno che, in una nota, spiega come “la scorsa notte ignoti, per l’ennesima volta, hanno messo in atto una serie die didiche hanno interessato le apparecchiature del nuovo segnalamento ferroviario Accm/Scmt”. Da ciò che fa sapere l’azienda,e danneggiamenti hanno riguardato i nuovi impianti sui passaggi a livello tra le stazioni di Santa Maria a Vico e, impianti oggetto di lavori di ammodernamento della. “Eav e appaltatore – spiegano ancora dalla società di trasporti – stanno lavorando per consentire la riapertura dellae questi spiacevoli episodi comportano costi e solo inutili perditempo per il ripristino degli apparati già installati”.