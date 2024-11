Calciomercato.it - All’Inter dalla prossima stagione: l’annuncio UFFICIALE del tecnico

In nerazzurro potrebbe arrivare un grande talento: “Parliamo di un giovane straordinario con tanto margine di miglioramento”Domani l’Inter affronterà il Verona nell’anticipo della tredicesima giornata. L’obiettivo della squadra di Inzaghi non potrà che essere uno solo: la vittoria, con cui si prenderebbe – almeno fino a domenica pomeriggio – la vetta della classifica mettendo pressione al Napoli di Conte, impegnato in casa contro la Roma di Ranieri, ma anche a Milan e Juventus avversarie al ‘Meazza’ subito dopo il fischio finale della gara del ‘Bentegodi’: ilufficializza l’affare (LaPresse) – calciomercato.itA Verona osservato speciale sarà Reda Belahyane, nuova ‘scoperta’ del Ds scaligero Sogliano. Il play franco-marocchino è una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno, un calciatore di qualità e grandi prospettive su cui ha messo gli occhi proprio la dirigenza interista.