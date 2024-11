Biccy.it - Affari Tuoi, con Stefano De Martino vincite troppo alte? Parla un esperto di statistica

è un successo e l’arrivo diDeha consacrato il programma che ha portato puntate anche al 27% di share.Antonio Ricci con Striscia la Notizia ha però chiamato undi, il professore dell’Università di Macerata Vincenzo Mauro, che ha analizzato l’andamento delledel programma di Rai1 e realizzato un servizio per il tg satirico. Il video potete recuperarlo premendo qua, ma quel che dice Vincenzo Mauro è chiaro: “La sequenza di pacchi ricchi che ho osservato nel 2024 accade una volta ogni 100.000 anni. Vi faccio un esempio: sedersi a caso allo stadio di San Siro e azzeccare il posto del biglietto che hai in tasca è più probabile di quello che ho osservato quest’anno. Non è un caso: i numeri mandano un messaggio rigoroso“., l’andamento dellenel 2024“Ho analizzato tutte le puntate del 2024, dal 1° gennaio fino a oggi e i trend emersi sono strani” – le parole del professore di– “Nella gestione Amadeus su 138 puntate si nota che chi prende un pacco rosso tende a non cambiarlo, mentre i concorrenti che prendono un pacco blu o un pacco da pochi soldi lo cambiano molto più spesso.