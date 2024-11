Oasport.it - A che ora Milano-Conegliano oggi, A1 volley femminile: programma, tv, streaming

venerdì 22 novembre (ore 20.30) si gioca, incontro valido per la nona giornata della Serie A1 di. All’Unipol Forum di Assago va in scena il big match per eccellenza del massimo campionato italiano, lo scontro diretto tra la seconda forza del torneo e la capolista imbattuta: l’Imoco svetta in classifica con cinque punti di vantaggio nei confronti del Veroe proverà a distanziare ulteriormente le rivali, mentre le padrone di casa proveranno a ridurre il distacco.Le Pantere hanno infilato nove successi consecutivi, mentre le meneghine sono incappate in una sconfitta nei primi due mesi del torneo. Sarà una rivincita della Supercoppa Italiana, ma anche dell’ultima finale della Champions League, entrambe vinte dalla compagine veneta. Si preannuncia un duello rovente tra gli opposti Isabelle Haak e Paola Egonu, che saranno affiancate rispettivamente dalle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting e Myriam Sylla e Nika Daalderop.