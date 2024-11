25 novembre, il Comune di Canterano commemora Manuela Petrangeli

Leggi su Ilfaroonline.it

, 222024 – Ildi, vittima di femminicidio, con un evento speciale organizzato il 25, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dal Sindaco Giorgio Catarinozzi., fisioterapista di 51 anni, è stata tragicamente uccisa a luglio 2024 dal suo ex compagno. La sua storia, dolorosamente simile a quella di molte altre donne, rappresenta un forte richiamo all’impegno collettivo per dire basta alla violenza di genere.Durante la giornata, iloffrirà un contributo economico per sostenere le spese scolastiche del figlio della vittima, rimasto solo e ora affidato alla famiglia di origine di. Questo gesto simbolico mira a far sentire la vicinanza delle Istituzioni e a garantire un futuro migliore al bambino, mantenendo vivo il ricordo della madre.