Virtus beffa nel finale | vittoria del Fenerbahce

Bologna, 20 novembre 2024 - Ilin unpunto a punto unagrintosa, Alla sua ultima sfida all’Unipol Arena, la formazione di Luca Banchi affronta nel testa-coda di giornata i primi della classe del. In campo scende unagagliarda, decisa, vogliosa di fare lo sgambetto alla prima della classe ed a rilanciarsi in classifica, ma che inciampa proprio in dirittura di arrivo. Il solito straordinario Shengelia trova in Zizic un eccellente partner sotto canestro e in Morgan uno stoccatore dall’arco dei tre punti, ma mai come stavolta la differenza la fanno i singoli con Guduric e Hynes-Davis che mettono a segno lain rimonta dei turchi anche sotto di 10 ad inizio ultima frazione. Laparte col piglio giusto, ma concede troppi palloni extra al Fener che nelle prime 3 azioni offensive prede altrettanti rimbalzi offensivi andando a punire unache in difesa fatica.