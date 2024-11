Zonawrestling.net - VIDEO: Paul Wight riprende le vesti di Captain Insano

Nel lontano 1998(f.k.a. Big Show) partecipò al film Waterboy con Adam Sandler assumendo ledi. Da quando è arrivato in AEW,ha più volte espresso la possibilità di “riportare in vita” quel personaggio e ora lo ha fatto in occasione dei Country Music Awards 2024.è tornato are i panni diin occasione dello show per i Country Music Awards 2024.è entrato in scena durante la performance di Bailey Zimmerman prendendolo sulle spalle mentre si esibiva. Nella programmazione AEW, salvo che in occasione di undegli Acclaimed contro “Swerve” Strickland e Keith Lee, non lo abbiamo ancora visto rire i panni del personaggio, anche se si è detto speranzoso di portarlo fare in una grande occasione come ad esempio a AEW Grand Slam Australia in programma il prossimo 15 febbraio 2025.