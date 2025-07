Wimbledon Sinner si vendica e trionfa su Alcaraz | è il primo italiano vincente della storia

Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz e si laurea campione a Wimbledon 2025. Il tennista altoatesino ha avuto la meglio sullo sfidante spagnolo dopo poco più di tre ore di gioco con il punteggio finale di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Per Sinner si tratta della rivincita a poco più di un mese dalla finale epica persa sulla terra rossa del Roland Garros. Allora Alcaraz si era imposto dopo oltre 5 ore di gioco ed emozioni con il punteggio finale di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. Per l’Italia, invece, si tratta di una prima volta assoluta: mai un tennista azzurro aveva trionfato nel torneo sull’erba inglese più prestigioso. 🔗 Leggi su Open.online

