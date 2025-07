Apologia di terrorismo arrestato 16enne a Milano

Propaganda e addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dal mezzo telematico. È questo il reato per cui un ragazzo di 16 anni, di origini iraniane e residente in provincia di Milano, è stato arrestato dalla polizia. Al termine delle indagini, gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane, che sui social pubblicava numerosi contenuti sugli attentati di matrice jihadista, sull'addestramento e l'incitamento al martirio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Apologia di terrorismo, arrestato 16enne a Milano

In questa notizia si parla di: arrestato - terrorismo - milano - apologia

Esce dal carcere il 46enne arrestato a Brescia per terrorismo: “Nessuna radicalizzazione né autoaddestramento” - Lo scorso marzo un 46enne di Barghe (Brescia) era stato arrestato e portato in carcere per addestramento e attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

Terrorismo, a Campobasso arrestato un libanese che inneggiava alla Jihad - CAMPOBASSO (ITALPRESS) – Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale condotte dalla Polizia di Stato la DIGOS della Questura di Campobasso ha proceduto al fermo di un 24enne cittadino libanese che, all’esito di un controllo, è risultato detenere nei suoi tre smartphone numerosi video e immagini di propaganda jihadista.

Campobasso, 24enne arrestato per terrorismo: aveva materiale inneggiante a Jihad - Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale condotte dalla Polizia di Stato, la Digos della Questura di Campobasso ha fermato un 24enne libanese risultato possedere nei suoi tre smartphone numerosi video e immagini di propaganda jihadista.

Si definiva “incubo dei grattacieli”: sedicenne iraniano arrestato per apologia di terrorismo https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/07/13/news/arrestato_apologia_terrorismo_sedicenne_iraniano-424728299/?ref=twhl… Vai su X

#Milano Propaganda ed apologia di terrorismo ed addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dall'uso del mezzo telematico. È l'accusa che ha portato all'arresto di un 16enne iraniano, residente in Lombardia, al termine di un'articolata attività investi Vai su Facebook

Milano, arrestato 16enne iraniano per propaganda del terrorismo; Si definiva “l’incubo dei grattacieli”: 16enne arrestato a Milano per apologia di terrorismo; Jihad, martirio e social: arrestato 16enne a Milano per propaganda e apologia di terrorismo.

Milano, 16enne iraniano arrestato: pesanti capi d’accusa - Milano, 16enne iraniano arrestato per reati legati al terrorismo: indagini in corso su attività online sospette. Riporta notizie.it

Milano, arrestato 16enne iraniano per propaganda e apologia di terrorismo - Il giovane pubblicava sui social numerosi contenuti sugli attentati di matrice jihadista, sull'addestramento e l'incitamento al martirio, inviando ai followers link diretti ai siti di propaganda dell' ... Secondo tg24.sky.it