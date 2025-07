Napoli scatenato | non solo Beukema domani si possono chiudere altri due colpi

Il Napoli potrebbe chiudere domani altri due acquisti oltre a Beukema: il club azzurro non vuole fermarsi! La giornata di 0ggi è stata fondamentale in ottica mercato per il Napoli: proprio oggi, infatti, il club ha trovato l’accordo definitivo per Sam Beukema, avviando lo scambio di documenti col Bologna. Nei prossimi giorni, quindi, il difensore olandese sosterrà le visite mediche e firmerà il contrato che lo legherà al Napoli. Ma potrebbe non essere finita qui: il club vuole infatti chiudere quanti più acquisti possibili prima della partenza per il ritiro di Dimaro. Domani si punta a chiudere per Ndoye e Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli scatenato: non solo Beukema, domani si possono chiudere altri due colpi

