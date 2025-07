Sinner nella storia è il primo italiano a vincere Wimbledon | Sto vivendo il mio sogno ho usato la sconfitta a Parigi per vincere qui

Sinner è il primo italiano a vincere Wimbledon: battuto in finale Alcaraz, vendicando la finale persa al Roland Garros. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner nella storia, è il primo italiano a vincere Wimbledon | «Sto vivendo il mio sogno, ho usato la sconfitta a Parigi per vincere qui»

In questa notizia si parla di: sinner - primo - italiano - vincere

Jannik Sinner pronto per il primo match degli Internazionali: “Felice di tornare sul campo, qualsiasi cosa accadrà ” - Oggi, sabato 10 maggio, Jannik Sinner ritorna in campo. Nel primo match dopo i tre mesi di stop, il tennistadovrà affrontare l’argentino Mariano Navone agli internazionali d’Italia, sulla terra rossa del Foro Italico.

Ambesi: “Sinner e Alcaraz hanno modi diversi di vivere lo sport. Spagnolo primo favorito al Roland Garros” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista dell’attuale versione giornaliera di TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport.

Alcaraz primo semifinalista a Roma, attesa per i quarti Sinner-Ruud e Musetti-Zverev - ROMA (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista spagnolo, numero 3 del mondo e del tabellone, regola con un doppio 6-4, in poco più di un’ora e mezza di gioco, la testa di serie numero 5, il britannico Jack Draper.

Jannik Sinner è il primo tennista italiano nella storia a vincere il torneo di Wimbledon. L’altoatesino ha sconfitto in finale Carlos Alcaraz, prendendosi la rivincita sullo spagnolo, che un mese fa lo aveva battuto sulla terra rossa del Roland Garros Vai su X

SarĂ Jannik #Sinner il primo italiano a trionfare a #Wimbledon? L'attesa della vigilia e le sensazioni direttamente da Londra nel nuovo episodio della nostra rubrica quotidiana Vai su Facebook

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon, è il primo italiano di sempre; Jannik Sinner è il primo italiano sul trono di Wimbledon: Alcaraz battuto in finale - Sinner: ho imparato dalla sconfitta di Parigi; SINNER NELLA STORIA: TRIONFO A WIMBLEDON!.

Sinner re di Wimbledon, Alcaraz battuto in quattro set. Jannik è il primo italiano a vincere a Londra - L'ultimo atto di Wimbledon vede affrontarsi i due migliori giocatori del momento con l'azzurro Jannik Sinner, numero uno al mondo, che proverà a togliere il trono a Carlos ... Come scrive leggo.it

Jannik Sinner nella storia, è il primo italiano a vincere Wimbledon - Jannik Sinner è il re di Wimbledon ed è il primo italiano a vincere il torneo più importante del mondo. Riporta italiaoggi.it