Cristian Brocchi ha esaltato Simone Inzaghi per il percorso intrapreso nelle sue 4 stagioni all’Inter. Di seguito il suo commento. L’ESPERIENZA – Simone Inzaghi ha deciso di separarsi dall’Inter dopo 4 intense annate costellate da successi indimenticabili, speranze infrante e delusioni cocenti. La decisione del tecnico piacentino, dovuta al corteggiamento dell’Al Hilal cui non ha saputo rinunciare, ha costretto la dirigenza nerazzurra a ricorrere a una soluzione immediata in vista del successivo Mondiale per Club degli USA. La scelta è ricaduta su Cristian Chivu, mentre l’esperienza nella competizione internazionale si è conclusa agli ottavi a causa della sconfitta col Fluminense. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Brocchi elogia Inzaghi: «Quanto fatto all’Inter non si può criticare!»

