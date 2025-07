Kate Middleton in royal blue guida la parata fashion di Wimbledon 2025 una finale mai così piena di glamour

La reale è arrivata al torneo con una coordinatissima famiglia al seguito. Il principe William con una giacca doppiopetto blu non è mai stato più affascinante. Tuttavia gli spalti erano pieni di elegantissime celebrità , una vetrina in cui osservare i trend di stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton in royal blue guida la parata fashion di Wimbledon 2025, una finale mai così piena di glamour

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton non ha mai nascosto l’enorme conforto che le ha dato immergersi nella natura durante la sua malattia, e adesso ha deciso di celebrare questa unione con un nuovo progetto video.

Cosa faranno William e Kate Middleton per il loro anniversario - La coppia trascorrerà due giorni nel cuore delle Ebridi, con una fitta agenda fitta: non sarà (solo) una fuga romantica, ma anche un viaggio di lavoro

Ecco perché Kate Middleton non ha accompagnato il principe William ai funerali di Papa Francesco - Come spiega Page Six, «la dolce metà di un membro della famiglia reale britannica non è obbligata a presenziare ai funerali di un pontefice».

MIDDLETON STYLE!! La madre e la cognata di Catherine principessa di Galles, Carole e Alizee Middleton oggi al secondo giorno della Royal Ascot 2025 all’ippodromo di Ascot. Look in pizzo color creme per Carole Middleton mentre gonna e camicia in bian Vai su Facebook

