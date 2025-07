Carlos Alcaraz | Perdere è difficile e triste ma non si può vincere tutte le settimane

Carlos Alcaraz ha perso in finale a Wimbledon 2025 contro Jannik Sinner: lo spagnolo ha ceduto il passo all’azzurro, vittorioso con lo score di 4-6 6-4 6-4 6-4 dopo tre ore e sei minuti di battaglia agonistica. A fine incontro l’iberico nell’intervista di rito durante la premiazione, non ha potuto nascondere la propria delusione. Le prime parole sono dedicate a Sinner: “ Perdere è piĂą difficile, è triste, però prima di tutto voglio fare le congratulazioni a Jannik, non si può vincere tutte le settimane. Te lo sei meritato questo trofeo, hai giocato per due settimane un grande tennis, congratulazioni anche al tuo team, sono arrivati anche tanti tifosi a seguirti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Perdere è difficile e triste, ma non si può vincere tutte le settimane”

