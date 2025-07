Ranking Sinner allunga ancora | 58ª settimana da numero 1 e 3430 punti di vantaggio su Alcaraz

Jannik consolida il primato, però l'estate americana sorride allo spagnolo che fino a novembre deve difendere 1060 punti contro i 6030 dell'azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ranking, Sinner allunga ancora: 58ÂŞ settimana da numero 1 e 3430 punti di vantaggio su Alcaraz

In questa notizia si parla di: punti - ranking - sinner - allunga

Sinner-Alcaraz fondamentale per il ranking ATP: i punti in palio a Roma e il possibile distacco dopo la finale - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale degli Internazionali d’Italia, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 17.

Quanti punti può guadagnare Sinnner su Alcaraz nel ranking ATP: tutte le ipotesi a Roma - Si sono qualificati entrambi per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis i primi due del ranking ATP virtuale, ovvero Jannik Sinner  e lo spagnolo Carlos Alcaraz, con quest’ultimo che lunedì prossimo scavalcherà il tedesco Alexander Zverev.

Ranking Uefa, Inter da sogno: è prima per punti in stagione! La classifica completa - di Redazione Ranking Uefa, Inter da sogno: è prima per punti in stagione! La classifica completa e le prospettive per la prossima stagione.

Jannik Sinner sta davvero riscrivendo la storia di questo sport Vai su Facebook

Ranking, Sinner allunga ancora: 58ÂŞ settimana da numero 1 e 3430 punti di vantaggio su Alcaraz; Sinner allunga su Alcaraz, Djokovic non molla, Fritz numero 4: la classifica Atp live; Sinner allunga su Alcaraz nel ranking ATP: ma la corsa al numero 1 si deciderĂ davvero dopo Wimbledon.

Sinner, quanto ha guadagnato e come cambia ranking Atp con vittoria Wimbledon - Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025, battendo in finale Carlos Alcaraz, guadagnando la fetta più ampia del montepremi e allungando al primo posto del ranking Atp. Segnala msn.com

Sinner conquista Wimbledon, come cambia il ranking dopo la vittoria in finale contro Alcaraz - Jannik ha scritto una nuova pagina di storia grazie al successo contro Carlos Alcaraz, secondo ... msn.com scrive