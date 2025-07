IndyCar Palou svetta nella race-2 in Iowa Sfortuna in casa Penske

Alex Palou vince anche in Iowa al termine di una race-2 ricca di emozioni. Il dominatore della NTT IndyCar Series, portacolori di Chip Ganassi Racing, mette tutti in riga dopo una prova perfetta, abile a sfruttare a proprio vantaggio la 'sfortuna' del Team Penske e di Josef Newgarden. Alex Palou (Chip Ganassi Racing #10) ha gestito la partenza davanti a Felix Rosenqvist (Shank Racing #60) e Josef Newgarden (Penske #2). La bagarre è subito entrata nel vivo con l'ultimo citato determinato a rifarsi dopo aver controllato gran parte della race-1, persa nel finale grazie all'incredibile passo mostrato dalla McLaren #5 di Pato O'Ward.

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: PREMA e Shwartzman in pole. Palou ed O’Ward sognano, Penske insegue - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Indy 500 – La storica pole di PREMA Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 109ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis, sesto evento della NTT IndyCar Series 2025.

In Ohio Palou spreca tutto a 5 giri dalla fine e a ringraziare è l'eterno Scott Dixon: 21 anni di fila con almeno una vittoria Bella gara, ricca di risvolti strategici e impreziosita da un finale totalmente inatteso. Peccato per Penske, che incubo #INDYCAR #Honda20 Vai su X

Nel double header IndyCar dell'Iowa, i piloti di Penske e Ganassi partiranno dalla pole position nelle due gare del fine settimana. ? Luca Colombo Vai su Facebook

