Sinner batte Alcaraz e vince Wimbledon | per la prima volta un italiano è il re di Wimbledon

Wimbledon, quanto vince il vincitore - Il più antico e atteso torneo di tennis al mondo è senza dubbio Wimbledon. Quest’anno l’evento inglese si terrà dal 30 giugno al 13 luglio, con le qualificazione che invece partiranno sette giorni prima, il 23.

Wimbledon 2025, Sinner stellare con Shelton: l’Azzurro vince e vola in semifinale - Londra, 9 luglio 2025 – Uno Jannik Sinner spaziale batte Ben Shelton e vola in semifinale a Wimbledon 2025.

Wimbledon è lo Slam più ricco di sempre: quest’anno chi lo vince porta a casa 3,5 milioni di euro - Wimbledon è lo Slam più ricco di sempre: quest’anno chi lo vince porta a casa 3,5 milioni di euro Sinner, o Alcaraz.

(Adnkronos) - La polacca Iga Swiatek è la nuova 'Regina' di Wimbledon. L'ex numero uno del mondo, oggi numero 4, vince la prima volta lo Slam sull'erba londinese e lo fa dominando la finale con la statunitense Amanda Anisimova, numero 13 Wta, schiaccia Vai su Facebook

