Sinner Wimbledon l’Italia fa la storia con il tennista altoatesino! Vince contro Alcaraz e stabilisce una dolce prima volta!

Sinner Wimbledon, l'altoatesino porta l'Italia sull'Olimpo del tennis mondiale: la vittoria contro Alcaraz è da record. Jannik Sinner ha scritto una pagina indelebile nella storia del tennis. Il tennista altoatesino ha conquistato il prestigioso torneo di Wimbledon, completando una straordinaria ascesa che lo consacra come uno dei più grandi colossi del tennis mondiale. In finale, ha battuto Carlos Alcaraz, numero due del ranking ATP, con un punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, ribaltando le attese e i parziali in una performance straordinaria. Il match è iniziato in salita per l'azzurro, che dopo aver preso il comando con un parziale di 4-2 nel primo set, si è visto rimontare da un Alcaraz scatenato, capace di vincere quattro game consecutivi e portarsi sul 6-4 nel primo set.

Wimbledon, ansia Sinner: l’altoatesino cancella il test d’allenamento del pomeriggio - Dopo la risonanza magnetica fatta in mattinata, Jannik Sinner annulla il test nel pomeriggio che avrebbe dovuto dargli certezze sul campo.

